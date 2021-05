Marché : les indices européens poursuivent leur chute

(CercleFinance.com) - Le recul des principales places boursières européennes s'amplifie: Francfort cède plus de 2,2%, devant Paris (-2%) et Londres (-1,5%).

Après les récentes inquiétudes quant à un retour de l'inflation, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de France, s'est voulu rassurant, rapporte Aurel BGC. Il a en effet indiqué qu'il n'y avait 'aucun risque de retour durable de l'inflation dans la zone euro' et que 'la politique monétaire de la BCE restera très accommodante, pendant longtemps'.

Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation publiés ce matin seront scrutés avec intérêt: d'après Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,6% en avril 2021, contre 1,3% en mars, et celui de l'Union européenne s'est monté à 2,0%, contre 1,7%.

Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel du mois dernier proviennent de l'énergie, suivis des services, de l'alimentation, alcool et tabac, et des biens industriels hors énergie, précise Eurostat.

Les opérateurs de marché seront également attentifs au compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), attendu ce soir. 'L'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention', assure-t-on chez Aurel BGC.

La séance est surtout marquée par le krach qui frappe les cryptomonnaies, entraînant la plus phénoménale destruction de valeur -en volume- de l'histoire des 'cryptos' : environ un tiers en quelques heures (le krach a débuté à midi et se poursuit en ce moment même).

Les écarts sont abyssaux (à l'image des gains qui ont précédé) : Le bitcoin plonge de -27% vers 32.300$ (environ -50% par rapport au zénith des 64.350), l'Ethereum de -41% vers 2.000$ (soit plus de -54% depuis le zénith du 12 mai) et le Dogecoin se désintègre de -49% à 0,27$, soit plus de 65% de baisse en une semaine (depuis un zénith de 0,725$).

Dans l'actualité des valeurs européennes, Porsche (-3,4%) a présenté un résultat après impôts de 995 ME au 1er trimestre, contre 99 ME au cours de la même période l'année précédente. La direction vise un résultat positif du groupe après impôts compris entre 2,6 et 4,1 MdsE pour l'exercice 2021.

Bayer (-1,7%) annonce la disponibilité commerciale de variétés de tomates sélectionnées pour contrer le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), des variétés offrant une forte résistance intermédiaire à ses symptômes sur les feuilles et les fruits.

Le britannique BAE Systems (-1%) annonce un contrat de 164 M$ auprès de la marine états-unienne afin d'assurer la conception d'un système de lance-missile vertical (VLS) équipant certains croiseurs et destroyers, ainsi qu'un autre contrat de 325,5 M$ avec la 'Defense Logistics Agency', une agence du département de la Défense des Etats-Unis, portant sur des modules GPS avancés, dits 'M-Code', pour code militaire.

Eni (-2,2%) et bp (-2%) ont annoncé avoir conclu un protocole d'accord non contraignant afin d'étudier un éventuel rapprochement de leurs activités en Angola, qu'il s'agisse de leurs intérêts pétroliers, gaziers ou GNL, dans le pays.

Enfin, Société Générale (-1,4%) indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai.