Marché : les indices européens plombés par les incertitudes

(CercleFinance.com) - Après le rebond d'hier, les bourses européennes sont ce matin en net recul, Paris et Francfort lâchant 1,9% tandis que Londres cède 1,3%, dans un contexte toujours marqué par des craintes autour de l'inflation, du prix de l'énergie et du resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Toutefois, selon certains observateurs les dégagements massifs subis depuis le début de l'automne laissent espérer l'émergence d'un scénario plus favorable, qui pourrait permettre de reporter l'attention sur les fondamentaux, c'est-à-dire les résultats et l'économie. Ce matin, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, indiquait que le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières avait augmenté de 0,3% en août 2021 dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à juillet 2021. En juillet 2021, le volume du commerce de détail a diminué de 2,6% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE. En août 2021, par rapport à août 2020, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail est resté inchangé dans la zone euro et a augmenté de 1,1% dans l'UE. En Allemagne, Destatis, l'office national de la statistique, a indiqué que les commandes à l'industrie avaient baissé de 7,7% en août après les fortes hausses des mois précédents (+4,9% en juillet et +4,6% en juin). Les économistes prévoyaient un repli plus limité, de l'ordre de 2% à 3% La semaine prochaine, débutera la saison des résultats, toujours très scrutée par les investisseurs. Cependant, 'les trois principaux vents favorables pour les actions (croissance des bénéfices, impression monétaire et impulsion fiscale) sont en train de s'atténuer', estiment les équipes de Generali Investments. 'Mais nous trouvons toujours les actions bon marché par rapport aux obligations et nous revenons à un biais 'value' plus fort', expliquent les analystes de l'assureur italien. Du côté des valeurs européennes, Tesco a annoncé mercredi un relèvement de ses objectifs annuels après des résultats semestriels ressortis en nette hausse, et vise un bénéfice opérationnel ajusté entre 2,5 et 2,6 milliards de livres pour son exercice fiscal 2021-2022 Cartier et Kering ont mis en place une initiative dont l'un des premiers objectifs est d'engager des actions prioritaires pour réduire les émissions de carbone conformément à la trajectoire de 1,5°C et à atteindre l'objectif ' zéro émission ' d'ici 2030.

