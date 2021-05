Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices européens évoluent en ordre dispersé Cercle Finance • 18/05/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Alors que le début de semaine reste marqué par des craintes autour de l'inflation dans le monde, les principales places boursières européennes évoluent désormais sans tendance claire. Si Londres reste dans le vert (+0,2%), Francfort est stable tandis que Paris affiche un léger recul (-0,1%). Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de diverses statistiques européennes. Au cours du premier trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui confirme donc en seconde lecture ses premières estimations. En comparaison avec le 1er trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a reculé de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE au premier trimestre 2021, après respectivement -4,9% et -4,6% au trimestre précédent. Par ailleurs, la balance commerciale de la zone euro, corrigée des variations saisonnières, a reculé à +13 milliards d'euros en mars selon Eurostat, contre +23,1 milliards en février, les exportations s'étant tassées de 0,3% tandis que les importations ont augmenté de 5,6%. Pour l'ensemble de l'UE, la balance commerciale corrigée des variations saisonnières est passée de +20,5 à +14,3 milliards d'un mois sur l'autre : les exportations ont augmenté de 2,2% et les importations, de 6,6%. Dans l'actualité des valeurs européennes, Generali (+0,4%) a annoncé avoir enregistré un volume de primes brutes émises de 19,7 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une progression de 4,2% par rapport à la même période, douze mois plus tôt. Le groupe d'assurance italien enregistre un résultat net de 802 ME, en progression de 609% par rapport au 1er trimestre 2020, notamment porté par la baisse du taux d'imposition, passé de 61,2 à 31,4% Le groupe britannique Vodafone (-6,4%) publie un chiffre d'affaires total en baisse de 2,6 % à 43,8 MdsE sur l'exercice 2021 (45,0 milliards d'euros sur l'exercice 2020). L'EBITDA ajusté a baissé de 1,2% à 14,4 MdsE suite à une réduction nette supplémentaire de 0,5 MdE des dépenses d'exploitation en Europe; Stellantis (-0,1%) ainsi que Foxconn (Hon Hai Precision Industry) et sa filiale FIH Mobile ont signé un protocole d'entente non contraignant pour former 'Mobile Drive', une joint-venture à 50/50, basée aux Pays-Bas, dont l'objectif sera d'accélérer les délais de développement et d'offrir des expériences embarquées innovantes aux utilisateurs RTL Group gagne 3,4% après l'annonce de protocoles d'accord avec TF1, M6 et Bouygues pour entrer en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6, projet de fusion approuvé à l'unanimité des instances dirigeantes des quatre groupes. Danone (-0,6%) indique que Antoine de Saint-Affrique a été nommé directeur général à compter du 15 septembre prochain. Il prendra alors la succession de la direction générale par intérim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant. Iliad (-8,7%) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 33,6% à 1,85 MdE sur les trois premiers mois de 2021, tiré par la première consolidation sur un trimestre complet de la Pologne et une hausse de 26,7% du chiffre d'affaires facturé aux abonnés en Italie. Enfin, Alstom (+1,9%) annonce que le premier train régional Coradia Polyvalent transfrontalier France-Allemagne (TFA) a quitté le site Alstom de Reichshoffen pour rejoindre le centre d'essais de DB Systemtechnik à Minden (Allemagne). Le groupe va réaliser les premiers essais de certification et d'homologation.

