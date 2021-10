Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices européens dans un courant ascendant information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes prennent de l'altitude ce matin, Francfort, Londres et Paris gagnant chacune 0.7%, dans le sillage des marchés américains qui ont clos hier en hausse hier avec +0.3% pour le S&P et +0.7% pour le Nasdaq. ' Les investisseurs semblent surtout avoir réagi à la baisse des taux longs sur la séance d'hier, justifiant un retour vers les valeurs technologiques ', analyse-t-on chez Aurel BGC. En Europe, aucune publication économique n'est à l'ordre du jour et les investisseurs pourront donc se concentrer sur les résultats des entreprises, dont les publications trimestrielles ont débuté hier. Ainsi, après la publication de JPMorgan Chase hier, les grandes banques américaines vont continuer d'occuper le devant de la scène aujourd'hui avec l'annonce de leurs chiffres trimestriels. Plusieurs établissements de la trempe de Bank of America, Citi ou Wells Fargo sont prévu de dévoiler leurs comptes avant l'ouverture des marchés américains. Dans l'actualité des valeurs européennes, Roche a annoncé aujourd'hui l'approbation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'un nouveau temps de perfusion plus court de 90 minutes de Gazyvaro (obinutuzumab), administré en association avec une chimiothérapie dans patients atteints d'un lymphome folliculaire avancé (LF) préalablement traité ou non. Airbus plaide pour une accélération de la transition du transport aérien. Si tous ses appareils sont actuellement certifiés pour fonctionner avec un mélange à 50-50 entre SAF (du carburant d'aviation durable) et kérosène, l'avionneur compte obtenir la certification pour une utilisation à 100% de SAF d'ici la fin de la décennie. Rolls-Royce annonce aujourd'hui que d'ici 2023, tous ses moteurs 'Trent', utilisés sur une gamme d'avions long-courriers, auront été certifiés compatibles avec un carburant 100 % SAF. Shell s'engage à produire annuellement 2 millions de tonnes de SAF à lui seul à compter de 2025, soit plus de 10 fois la quantité totale de SAF produite aujourd'hui dans le monde. Enfin, Nokia a été sélectionnée par les opérateurs mobiles japonais, SoftBank et KDDI comme l'un des fournisseurs chargés de déployer le RAN partagé du Japon. Ce déploiement permettra de fournir des services 5G aux abonnés de SoftBank et de KDDI dans le pays.

