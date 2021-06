Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices européens dans le vert Cercle Finance • 07/06/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont dans le vert cet après-midi, Paris et Londres gagnant près de 0,4% devant Francfort (+0,1%). Cette semaine, de nombreuses publications statistiques pourraient influer sur les cours. Les investisseurs prendront ainsi connaissance dans les prochains jours des chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale des grands pays européens pour avril, ainsi que de l'indice ZEW. De plus, la réunion de la BCE programmée ce jeudi constituera sans doute l'événement économique de la semaine. 'Madame Lagarde devrait rappeler sa volonté de soutenir l'activité économique et annoncer la poursuite des programmes d'achats d'obligations', estime-t-on chez Aurel BGC. Les analystes de Commerzbank mettent toutefois en garde: 'Minimiser les risques d'inflation est dangereux, même si l'inflation dans la zone euro est encore faible, contrairement aux États-Unis', préviennent-ils. De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. Pour l'heure, on notera que les commandes industrielles allemandes se sont tassées de 0,2% en avril (+1,5% hors commandes majeures), après une hausse de 3,9% le mois précédent, selon des données CVS-CJO et ajustées de prix. Dans l'actualité des valeurs, Euronext a finalisé la vente d'Oslo Market Solutions à Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de marchés financiers, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités non stratégiques. Air Liquide a signé un nouveau contrat de long terme avec le sidérurgiste Severstal pour la fourniture d'oxygène grâce à une quatrième unité de séparation des gaz de l'air (ASU) sur son site de Tcherepovets, en Russie. Carrefour et Tesco annoncent avoir décidé de ne pas prolonger leur alliance aux achats au-delà du cadre opérationnel de trois ans convenu en 2018 : l'alliance entre les deux géants de la distribution prendra donc officiellement fin le 31 décembre 2021. L'italien Eni va lancer la première obligation (libellée en euros) liée au développement durable de son secteur, avec une maturité de 7 ans, dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. Philips indique s'être entendu aujourd'hui avec Elekta afin d'approfondir le partenariat stratégique existant entre les deux entités visant à faire progresser les traitements contre le cancer grâce à des solutions d'oncologie de précision. Enfin, Technip Energies fait savoir que son programme de modernisation Bapco, sur l'île Sitra (Bahreïn) a atteint une étape historique en dépassant le cap des 40 millions d'heures travaillées sur site, sans accident entraînant des retards (LTI).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.