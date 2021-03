Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les indices de Bruxelles soutiennent le moral Cercle Finance • 30/03/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut au sein des Bourses européennes (+0,4% à Londres, +0,6% à Paris et à Francfort) ce mardi, sur fond de la publication par Bruxelles, en cours de matinée, d'indicateurs de confiance encourageants pour la région. Les indices ESI du sentiment économique ont ainsi progressé nettement en mars, gagnant 7,6 points à 101 dans la zone euro et 6,9 points à 100 dans l'Union européenne, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Cette dernière précise que cette amélioration, d'une ampleur inégalée depuis l'été dernier, a concerné tous les secteurs d'activité (industrie, services, commerce de détail et construction) ainsi que les ménages. 'Mais le sentiment reste en dessous de son niveau pré-pandémique et avec les restrictions virales maintenant en place depuis plus longtemps, une augmentation soutenue dans les mois à venir semble peu probable', tempère-t-on chez Capital Economics. Sur le front des valeurs, Lagardère s'adjuge près de 4% à Paris, les spéculations autour de l'avenir du groupe de médias étant ravivées par le brusque débarquement du PDG de sa branche d'édition Hachette Livre. AstraZeneca cède 1% à Londres après que l'autorité canadienne de santé a décidé de ne plus recommander l'utilisation de son vaccin contre la Covid-19 chez les adultes les plus jeunes en attendant de disposer de davantage d'informations sur le profil risque/bénéfice.

