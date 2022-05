Marché: les gains résistent à l'envolée des PPI information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Alors que Londres se replie de 0,4% après un weekend de trois jours, les autres places européennes se redressent (+0,4% à Francfort, +0,8% à Paris), dans le sillage d'une clôture finalement positive la veille à New York.



'La guerre en Ukraine, le confinement en Chine et la hausse annoncée pour mercredi du taux directeur de la Fed sont passés au second plan', explique Kiplink qui en attribue la faute à Elon Musk 'qui cherche des investisseurs pour son rachat de Twitter'.



Les Bourses européennes se montrent résistantes aux derniers chiffres pourtant préoccupants sur le front de l'inflation, puisque les prix à la production industrielle ont bondi de 5,3% en mars dans la zone euro, après une hausse de 1,1% en février.



En revanche, on notera que le taux de chômage dans la zone euro s'est tassé de 0,1 point à 6,8% en mars, et que l'indice PMI manufacturier du Royaume Uni a été révisé en hausse à 55,8 en avril, à comparer à 55,3 en estimation flash et à 55,2 de mars.



'Le taux de chômage de la zone euro est tombé à un nouveau plus bas record, et les enquêtes montrant un marché du travail exceptionnellement tendu, la croissance des salaires devrait s'accélérer cette année', estime Capital Economics.



Sur le front des valeurs, bp grimpe de plus de 2% à Londres, malgré une lourde perte au titre de son premier trimestre, la compagnie énergétique ayant subi comme bon nombre de groupes de son secteur sa décision de quitter le marché russe.



Parmi les autres publications de résultats du jour, les opérateurs ne réagissent guère à celles de Repsol et de Deutsch Post-DHL, mais ils saluent celle de BNP Paribas (+3% à Paris) alors qu'ils sanctionnent celle de Logitech (-3% à Zurich).