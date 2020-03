Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les fondamentaux restent difficiles à lire Cercle Finance • 20/03/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son redressement vendredi matin, dans le sillage des marchés asiatiques et après l'action massive des banques centrales lancée la veille. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - reprend près de 110 points à 3963,8 points, annonçant une ouverture en territpire positif. Le marché parisien s'était déjà redressé de 2,6% hier, à l'issue d'une séance où la volatilité 'intraday' était retombée sous les 5% et où le seuil technique des 3.800 points avait enfin pu être préservé. Pour mémoire, la BCE a annoncé hier la mise en place d'un nouveau 'package' de 750 milliards d'euros qui sera déployé jusqu'à la fin 2020 au moins, portant sur l'acquisition à la fois de titres publics et privés. Les mesures spectaculaires mises en place par les gouvernements et les banques centrales commencent à être entendues, même si les opérateurs continuent de réagir à l'instinct tant les circonstances apparaissent inédites. Pour les analystes, les fondamentaux restent toujours aussi difficiles à lire. 'Alors que la Fed et la relance budgétaire sont souvent perçues comme une forme de panacée pour les marchés, elles ne se sont pas révélées particulièrement efficaces jusqu'ici', reconnaissent les équipes de BofA Global Research. 'Lors d'une pandémie, c'est le nombre de nouveaux cas recensés qui importe', explique la banque américaine. 'Au cours de l'épidémie de SRAS qui avait débuté en novembre 2002, le nombre de cas confirmés dans le monde avait culminé en avril 2003, c'est-à-dire cinq mois plus tard, et les indices de Shanghai (SHCOMP) et Hong Kong (HSCEI) avaient touché des plus bas peu de temps après', rappelle BofA. Pour l'établissement de Wall Street, la situation de l'Italie constitue actuellement un indicateur avancé particulièrement utile. Les échanges pourraient toutefois se révéler très volatils aujourd'hui dans un marché appelé à devenir très technique en cette séance des 'quatre sorcières'. Beaucoup d'opérateurs vont en effet devoir solder leurs positions sur les dérivés, ce qui pourrait se traduire par des pertes considérables. A titre d'indication, si les scores devaient en rester là aujourd'hui, le Dow Jones accuserait une perte mensuelle de 32% sur le terme boursier de mars et le S&P 500 un repli de l'ordre de 29%.

