Marché: les fondamentaux de retour au premier plan

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir inchangée ou presque mardi matin, les investisseurs semblant vouloir délaisser pour l'instant les questions politiques avec l'espoir que les fondamentaux reprennent le dessus.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - recule de deux petits points à 7634,5 points, annonçant un début de séance à l'équilibre.



Après avoir gagné jusqu'à 0,9% à l'ouverture hier, le marché parisien avait progressivement cédé ses gains au fil de la journée pour terminer sur un recul de 0,6% à 7627 points.



La rechute des valeurs du luxe et des KHOL (Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH) - sur fond de craintes d'une hausse de l'imposition en France avec la victoire du NFP - ont fait replonger l'indice, un mouvement peut-être annonciateur de nouvelles secousses.



'Il est évident que le contexte politique particulier en France va continuer de peser sur la dynamique boursière', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Mais il faut toutefois se garder d'exagérer l'impact du fait politique sur l'évolution du CAC 40', estime l'analyste.



Car si la Bourse de Paris a broyé du noir récemment, lâchant 4,7% depuis les élections européennes du 9 juin, Wall Street continue, de son côté, d'enchaîner records sur records.



Porté les valeurs liées aux semi-conducteurs, le Nasdaq Composite a aligné hier soir un cinquième plus haut historique d'affilée, et son 25ème record cette année.



Le S&P 500 n'est pas en reste avec l'atteinte hier soir d'un 35ème record depuis le 1er janvier.



Pour autant, les jours qui arrivent risquent de connaître un nouvel accès de volatilité avec la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.



Lors de son audition prévue aujourd'hui devant le Congrès américain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, pourrait reconnaître certains progrès dans la lutte contre l'inflation, tout en rappelant que la Fed reste 'dépendante des données'.



'C'est habituellement perçu comme le signal de l'enclenchement prochain du cycle de baisse des taux', rappelle Christopher Dembik, chez Pictet AM.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre avec une probabilité qui atteint presque 74%.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur une prometteuse moisson de résultats du deuxième trimestre pour retrouver un peu de l'optimisme qui a caractérisé les marchés boursiers depuis le début de l'année.



Le coup d'envoi de la saison sera véritablement donné vendredi, avec les comptes des grandes banques américaines JP Morgan, Citi et Wells Fargo.



Selon les données de FactSet, les analystes anticipent une hausse de 8,8% des bénéfices des entreprises américaines sur un an, ce qui constituerait leur meilleure performance depuis début 2022.



Signe de la confiance des marchés, des actifs considérés comme sûrs, comme les Bunds allemands, n'ont guère bougé hier, ce qui a permis au 'spread' avec les OAT françaises de se contracter autour de 65 points de base.





