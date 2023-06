Marché: les facteurs de consolidation persistent information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa consolidation mercredi dans les premiers échanges en attendant l'allocution, prévue plus tard dans l'après-midi, du président de la Fed devant le Congrès américain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - recule de trois points à 7300 points, laissant entrevoir un très léger recul à l'ouverture.



L'indice parisien avait cédé près de 0,3% à l'issue de la séance d'hier et enfoncé son support pivot des 7300 points, poursuivant ainsi son mouvement de repli amorcé en début de semaine.



Après le bon parcours réalisé au mois de juin, les marchés d'actions semblent vouloir reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair, à la fois sur l'économie et la politique monétaire.



A Wall Street, aussi, les investisseurs prennent leurs bénéfices à la suite d'une séquence de hausse qui a permis à l'indice S&P 500 d'enchaîner cinq semaines consécutives de progression, du jamais vu depuis la fin 2021.



Le Dow Jones a ainsi lâché plus de 0,7% mardi soir, tandis que le Nasdaq Composite cédait près de 0,2%.



Soutenus notamment par l'engouement autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle, les marchés d'actions américains n'ont cessé de grimper depuis le début du mois de mars.



A ce stade, il semble donc normal de voir une petite pause se dessiner afin de digérer ce mouvement particulièrement fort.



Les investisseurs vont une nouvelle fois se tourner vers Jerome Powell dans l'espoir que le président de la Réserve fédérale américaine dissipe un peu le flou entourant les questions relatives à la politique monétaire.



L'audition du patron de la Fed la Commission des services financiers de la Chambre des représentants est prévue à 16h00 (heure de Paris).



'Ce rendez-vous devrait être l'événement clé de la semaine, mais comme il intervient juste après la réunion du comité de politique monétaire, il est difficile d'imaginer qu'il pourrait révéler des éléments très nouveaux', préviennent les équipes de Kiplink Finance.



Face aux débats intenses qui animent la Fed, Powell devrait continuer à insister sur la nécessité d'évaluer le décalage des mesures de politique monétaire, sans s'engager sur une nouvelle hausse de taux en juillet.



Sur le marché des changes, le dollar, qui avait progressé hier suite à une statistique immobilière meilleure que prévu, continue de gagner du terrain pour refranchir le cap de 1,09 face à l'euro.



Le compartiment obligataire poursuit ses mouvements erratiques des derniers jours, le rendement du Bund allemand revenant à 2,40% tandis que celui des OAT françaises se détend à 2,92%.



Les rendements des Treasuries, qui avaient grimpé ces dernières semaines, suivent le même mouvement, celui des notes à 10 ans retombant à 3,73% contre un pic de 3,84% la semaine passée.



Sur le front du pétrole, les cours du brut remontent un peu dans un marché lui aussi très volatil, tiraillé entre la menace d'un ralentissement de l'économie américaine et les espoirs d'un redressement de la croissance en Chine.