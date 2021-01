Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les données d'IHS Markit minent le moral Cercle Finance • 22/01/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font plutôt grise mine (-0,6% à Londres, -0,7% à Francfort, -1,1% à Paris), sur fond d'une série d'indices PMI composites illustrant l'impact négatif persistant de la crise sanitaire sur les économies de la région. L'indice PMI flash composite IHS Markit pour la zone euro s'est replié de 49,1 en décembre à 47,5 en janvier, signalant ainsi une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité globale et le plus fort taux de contraction depuis trois mois. 'L'indice se maintient toutefois, depuis novembre, au-dessus des niveaux enregistrés lors de la première vague épidémique, suggérant ainsi un impact économique nettement moins sévère que celui observé au printemps dernier', tempère IHS Markit. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est ressorti en plongeon à 40,6 en estimation flash pour le mois en cours, contre 50,4 en données définitives pour le précédent. 'Il s'agit là de la plus forte chute de la production du secteur privé britannique depuis mai dernier, alors que le troisième confinement national affecte l'économie des services en ce début d'année 2021', soulignent les enquêteurs. Côté valeurs, Siemens bondit de près de 5% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe industriel, à titre préliminaire, de résultats opérationnels 'substantiellement plus élevés' en comparaison annuelle pour son premier trimestre 2020-21. ProSiebenSat.1 gagne plus de 5%, le groupe de médias allemand ayant fait part, à titre préliminaire, d'un EBITDA et de revenus pour 2020 dépassant ses propres objectifs comme les consensus, aidés par une amélioration continue de l'activité publicitaire.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.