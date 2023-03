Marché: les bourses européennes sans direction claire information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: Paris s'arroge +0,3%, devant Francfort (+0,2%) tandis que Londres ferme la marche et cède 0,4%.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres des ventes au détail dans la zone euro. Celles-ci ont augmenté moins que prévu au mois de janvier, ce qui laisse penser que les hausses de prix pèsent sur la demande des ménages.



Les ventes au détail dans les 20 pays partageant la monnaie unique ont ainsi augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois de décembre, mais ressortent en diminution de 2,3% sur un an, selon les statistiques d'Eurostat.



Les économistes s'attendaient pour le mois de janvier à un rebond plus vigoureux de la consommation, de l'ordre de 0,6%, après la baisse de 1,7% enregistrée en décembre.



Sur le front des statistiques, les marchés sont surtout dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail aux Etats-Unis qui doit être publié vendredi et constituera le point d'orgue de la semaine en matière de publication économique.



L'enjeu de ces chiffres est simple : obtenir la confirmation de la tendance à la décélération du rythme des créations d'emplois, susceptible de valider le scénario d'une pause dans le cycle de resserrement des taux de la Fed.



Pour le mois de février, les économistes tablent sur seulement 220.000 créations de postes après les 517.000 annoncées en janvier.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi américain s'avérera déterminante en perspective des réunions des grandes banques centrales attendues au cours des prochaines semaines.



Dans cette optique, l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, par les parlementaires américains demain et mercredi sera également particulièrement suivie.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Eni a annoncé ce week-end la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec l'ADNOC, laprincipale compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis pour de futurs projets communs sur la transition énergétique, la durabilité et la décarbonation.



TIM annonce avoir reçu une offre non contraignante de la part d'un consortium formé par CdP Equity (CDPE) et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe), agissant pour le compte de MAM Funds, pour l'achat de 100% du réseau fixe de Telecom Italia, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle.



Iberdrola assoit sa position en France et annonce un regroupement de ses activités sous une nouvelle et même entité, Iberdrola France, dirigé par Emmanuel Rollin.



Enfin, Roche a annoncé lundi avoir obtenu de la FDA l'homologation de son test Ventana PD-L1 à titre de diagnostic compagnon pour l'identification des personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules éligibles à Libtayo, l'immunothérapie mise au point par Sanofi et Regeneron.