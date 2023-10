Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les bourses européennes évoluent sans direction information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: Francfort cède 0,3%, derrière Paris (-0,1%) tandis que Londres gagne 0,5%.



Sur le front des statistiques, après un recul de 0,6% en juillet (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%), la production industrielle allemande a diminué de 0,2% en août par rapport au mois précédent, selon des données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Ce dernier précise que la comparaison de trois mois sur trois mois, moins volatile, a montré que la production était inférieure de 1,9% au cours de la période de juin à août par rapport aux trois mois précédents.



Cette semaine sera aussi marquée par le démarrage de la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis, avec en particulier ceux de poids lourds de la finance tels que JP Morgan Chase et Citigroup, prévus vendredi.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent est en forte progression autour des 86,9 $ (+2,9%).



Dans l'actualité des sociétés européennes, GSK a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif avec Chongqing Zhifei Biological Products (Zhifei) afin de co-promouvoir le vaccin de GSK contre le zona, Shingrix, en Chine pour une période initiale de trois ans.



Diageo lance un nouveau laboratoire de partenariat, ' Fusion by Diageo', conçu pour les entreprises technologiques en phase de croissance qui travaillent avec Diageo dans le but de développer des concepts numériques qui vont ' au-delà de la bouteille '.



Enfin, Marathon Gold a conclu un contrat avec ABB pour concevoir et mettre en service le système de contrôle de processus et de puissance pour son projet Valentine Gold dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.