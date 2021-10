Marché :les bourses européennes dans l'attente de l'emploi US

(CercleFinance.com) - Après leurs performances de la veille (Londres, Paris et Francfort avaient gagné entre 1,1 et 1,8%), les bourses européennes semblent plus prudentes ce matin : Paris cède 0,4%, devant Francfort (-0,2%) tandis que Londres gravite autour de son point d'équilibre.

A 14h30, le Bureau of Labor Statistics (BLS) publiera son rapport sur la création d'emplois aux Etats-Unis en septembre. Ce document pourrait permettre aux investisseurs dans savoir un peu plus sur la conjoncture économique, aussi bien au niveau de l'emploi que de l'inflation (via l'évolution des salaires nominaux).

Les économistes attendent un rebond des créations d'emploi à 450.000 en septembre après les 235.000 postes non-agricoles enregistrés en août, conséquence du variant Delta qui avait frappé les Etats-Unis. Le taux de chômage est attendu autour de 5.1%, soit son plus bas depuis le début de crise sanitaire.

'Il s'agit du dernier rapport sur l'emploi qui sera publié avant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, prévue début novembre et qui devrait donner lieu à une annonce officielle concernant le 'tapering', à moins que les chiffres d'aujourd'hui soient extrêmement mauvais ou qu'un événement inattendu survienne dans les prochaines semaines', soulignent les équipes de Deutsche Bank.

En attendant, les opérateurs de marché ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres des exportations en Allemagne. Celles-ci ont diminué de 1,2 % en août 2021(à 104,4 milliards d'euros) par rapport à juillet 2021 selon Destatis, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, et les importations ont augmenté de 3,5% (à 93,8 milliards d'euros).

L'Office fédéral de la statistique (Destatis) indique également, sur la base de résultats préliminaires, que les exportations en données corrigées des variations saisonnières et calendaires étaient de 0,5 % et les importations 9,9 % plus élevées qu'en février 2020, le mois précédant le début des restrictions imposées par la pandémie en Allemagne.

Dans l'actualité des valeurs européennes, Daimler a annoncé hier le début de la production en série de l'eActros, son camion électrique, depuis la chaîne de production du Future Truck Center de l'usine Mercedes-Benz de Wörth. L'eActros est disponible à la commande depuis le 1er octobre.

Hier, Eni a fait savoir que son conseil d'administration avait approuvé le lancement d'un processus d'offre publique initiale et de cotation des actions d'Eni R&R (Retail & Renewables), la nouvelle activité de vente au détail et d'énergie renouvelable d'Eni.

Enfin, Renault a signé un contrat d'approvisionnement avec la société finlandaise Terrafame, l'un des principaux producteurs de métaux pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques.