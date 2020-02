Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les Bourses européennes continuent leur plongeon Cercle Finance • 27/02/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes continuent leur plongeon, ne parvenant pas à se reprendre alors que l'épidémie de coronavirus continuent d'occuper les esprits et de plomber le moral des investisseurs. Ainsi, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 reculent respectivement de -3,1%, -3,6% et -3%. La semaine est jusque-là proprement catastrophique pour les places de marché européennes, effaçant en quelques jours les gains de plusieurs semaines. 'Les actions ont reculé fortement depuis le début de la semaine, sur fond de crainte que le coronavirus puisse se transformer en pandémie', note Wells Fargo. Une bonne nouvelle cependant sur le front des statistiques : l'indice ESI du sentiment économique a augmenté à la fois dans la zone euro (+0,9 point à 103,5) et dans l'ensemble de l'Union Européenne (+0,5 point à 103) en février par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. Dans la zone euro, la confiance s'est améliorée chez les ménages et dans une moindre mesure dans l'industrie, alors que le sentiment est resté virtuellement inchangé dans les services, la construction et le commerce de détail. Le Département du Commerce fait état ce jeudi d'une baisse de -0,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en janvier 2020, là où le consensus anticipait une baisse plus marquée à -1,5%, après une hausse de +2,9% le mois précédent (+2,4% en estimation initiale pour décembre). Conformément à son estimation initiale, la croissance du PIB américain ressort à 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une petite révision à 2,2%. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 219. 000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en hausse de 8.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre légèrement révisé, de 210.000 à 211.000). Du côté des valeurs, Bayer dévoile pour son exercice 2019 un BPA coeur en hausse de 14,3% à 6,40 euros, globalement conforme au consensus de marché, et annonce qu'il proposera sur cette base un dividende par action stable à 2,80 euros. Le chimiste allemand a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels augmenter de 28,3% à 11,5 milliards d'euros, pour des revenus de plus de 43,5 milliards, en progression de 18,5% en données publiées et de 3,5% hors effets de changes et de périmètre. AB InBev publie un BPA normalisé de 4,08 dollars pour l'exercice 2019, manquant d'un peu plus de 30 cents le consensus, avec une marge EBITDA en diminution de 65 points de base à 40,3%, pour des produits en croissance de 4,3% à un peu plus de 52,3 milliards de dollars. WPP plonge de 15% à Londres, suite à l'annonce d'un profit avant impôt en baisse de 22% à 982 millions de livres au titre de l'année passée, ainsi qu'une marge opérationnelle de 14,4%, en recul de 1,2 point en données comparables Le groupe britannique de communication affiche des revenus en croissance de 1,4% à plus de 13,2 milliards de livres, mais stables en données comparables. Hors coûts de transfert, les revenus comparables ont diminué de 1,6%.

