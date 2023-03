Marché: les bourses décrochent après la faillite de SVB information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes entament la semaine par un net décrochage: Paris et Francfort cèdent autour de 2,4%, derrière Londres (-2%), à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée tant sur le front des politiques monétaires que sur celui des entreprises et de l'économie.



La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) est venue rappeler aux investisseurs que le système financier restait fragile dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de ralentissement de l'activité.



La nouvelle a fait souffler un vent de panique la semaine passée sur les marchés boursiers mondiaux en raison des craintes d'un éventuel effet domino qui pourrait toucher des établissements bancaires de premier plan.



Il semble difficile d'évaluer l'exposition du secteur bancaire au dossier, mais bon nombre d'analystes tentent d'apaiser les inquiétudes récemment apparues chez les investisseurs.



'S'il est vrai que l'annonce d'une défaillance bancaire relance immédiatement les souvenirs de la crise financière de 2008, nous pensons qu'il est trop tôt et encore injustifié d'établir de telles comparaisons pour le moment', écrivent les équipes du courtier américain Edward Jones.



'Nous pensons qu'il ne faut pas écarter un risque de crédit avec l'affaiblissement des conditions économiques, mais SVB reste une toute petite institution en comparaison du système bancaire américain (19.800 milliards de dollars)', ajoute le broker.



Autre motif de soulagement, la Fed a garanti ce week-end que tous les clients de la banque californienne pourraient retrouver leurs fonds et certains stratèges estiment que cette situation de crise pourrait conduire la banque centrale à renoncer à relever ses taux la semaine prochaine.



La prudence sur les marchés mondiaux devrait être renforcée par l'attente de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui devraient permettre de déterminer si la hausse de prix reflue enfin.



Au niveau des politiques monétaires, la BCE - qui est loin d'avoir atteint son objectif d'inflation - devrait de nouveau relever ses taux directeurs de 50 points de base ce jeudi et maintenir le cap en vue de prochaines hausses de taux.



Dans l'actualité des sociétés européennes, HSBC Holdings a annoncé lundi le rachat, avec effet immédiat, des activités britanniques de la banque américaine en difficulté Silicon Valley Bank, SVB, pour un montant symbolique d'une livre sterling. Noel Quinn, le directeur général du géant bancaire, explique dans un communiqué que l'opération revêt un 'sens stratégique' en permettant à son établissement de se renforcer dans les secteurs à forte croissance des technologies et des sciences de la vie.



Porsche a publié un chiffre d'affaires du groupe de 37,6 milliards d'euros pour 2022, soit une croissance de 13,6 %. Le bénéfice d'exploitation du groupe s'est élevé à 6,8 milliards d'euros, en hausse de 27,4 %.



Enfin, Holcim annonce l'acquisition de INDAR, l'un des principaux grossistes en quincaillerie du Mexique, dont les ventes nettes en 2022 s'élèvent à 71 millions USD.