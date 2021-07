Marché : les bourses contaminées par la peur du variant Delta

(CercleFinance.com) - Mauvais temps sur les places boursières européennes... Les chutes des indices à Paris (-2,3%), Londres (-2%) et Francfort (-2,3%) se confirment et s'amplifient, alors que les inquiétudes se multiplient autour de l'essor du variant Delta.

'Les investisseurs s'inquiètent de la nouvelle propagation de la pandémie en Asie, et notamment au Japon où le pays veut revenir à l'état d'urgence. Du coup, l'accélération des infections au coronavirus pèse sur le moral des investisseurs', estime-t-on chez Kiplink.

Hier soir, la parution des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale n'a pas fait vibrer les marchés d'actions américains.

On y apprend sans surprise que le soutien monétaire va être poursuivi, les hauts-dignitaires de la Fed jugeant que l'économie américaine dispose encore de marges d'amélioration, notamment sur le front de l'emploi.

A ce sujet, le Département du Travail des Etats-Unis a indiqué en début d'après-midi que les inscriptions aux allocations chômage avaient légèrement augmenté la semaine du 28 juin aux Etats-Unis pour s'établir à 373 000, contre 371 000 la semaine précédente (chiffre révisé).

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit toutefois à 394 500, en baisse de 250 d'une semaine à l'autre.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3 339 000, en baisse de 145 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine du 21 juin.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on a appris ce matin que la Commission européenne avait constaté que Daimler, BMW, et le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi et Porsche) avaient 'enfreint les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles en se concertant sur le développement technique dans le domaine de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote'.

Par conséquent, la Commission indique avoir infligé une amende de 875 ME, partagée entre le groupe Volkswagen (502 ME) et BMW (373 ME). Daimler échappe aux sanctions pour avoir révélé l'existence de l'entente à la Commission.

Stellantis a dévoilé jeudi des prévisions préliminaires concernant ses résultats de premier semestre. Le constructeur dit s'attendre à une performance 'forte' concernant sa marge opérationnelle sur les six premiers mois de l'année, portée par des prix et un 'mix' produits favorables.

Le Britannique Rolls-Royce a fait savoir aujourd'hui qu'il avait signé un protocole d'accord avec Cavendish Nuclear afin d'explorer les opportunités de coopération sur le programme Rolls-Royce SMR.

L'Espagnol Repsol perd actuellement plus de 3% à Madrid après avoir annoncé une production d'hydrocarbures moins importante que prévu pour le deuxième trimestre. En effet, la production accuse un repli de 12% sur le trimestre écoulé, à 562.000 barils par jour, un niveau très inférieur au consensus et aux propres prévisions du groupe, qui s'établissaient autour de 625.000 barils

Enfin, Crédit Suisse confirme son conseil Surperformance sur le titre Shell et relève son objectif de cours à 1.

915p (contre 1.860p).L'analyste s'attend à ce que Shell puisse réduire sa dette nette d'environ 4,8 milliards de dollars au 2ème trimestre 2021, ce qui la ramènerait à environ 65 milliards de dollars.