Marché: les acheteurs choisissent de marquer une pause information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur une note de faiblesse mardi matin, les investisseurs attendant le prochain catalyseur susceptible de faire encore grimper le marché.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 33,5 points à 7295,5 points, confirmant le scénario d'une pause estivale pour les actifs risqués qui s'était déjà esquissé la veille.



Avec les vacances d'été et la fin de la saison des résultats, les marchés pourraient avoir du mal à progresser dans les jours qui viennent, les investisseurs semblant tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.



Le CAC 40 affiche encore une hausse de plus de 13% depuis le début de l'année, ce qui reflète un optimisme univoque concernant le reflux l'inflation et la bonne résistance de l'activité économique.



Le scénario pour la seconde moitié de l'année semble cependant incertain, ce qui a poussé les acheteurs à appuyer sur la pédale de frein, mais il n'y a pas vraiment de conviction non plus du côté des vendeurs.



Sachant que la période des résultats d'entreprises touche à sa fin, les investisseurs ne vont pas avoir d'autre choix que de chercher un autre catalyseur pour soutenir le marché.



Jusqu'ici, sur les 84% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats trimestriels, 79% ont dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes, contre une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



Parmi celles qui le feront dans les prochains jours figurent plusieurs groupes de premier plan tels que Disney, Novo Nordisk, Siemens, Deutsche Telekom ou Allianz.



Avec la fin de la saison des résultats, les intervenants vont également devenir plus attentifs aux indicateurs macroéconomiques.



Si l'agenda s'annonce plutôt calme aujourd'hui, ils prendront tout de même connaissance dans le courant de la matinée des données définitives sur les prix à la consommation en juillet en Allemagne, qui avaient décéléré plus que prévu en chiffres préliminaires.



Mais le véritable test est fixé pour jeudi avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient faire preuve de résistance en raison de la récente remontée des prix de l'énergie.



Du côté des emprunts d'Etat, les rendements se stabilisent après avoir fortement progressé la semaine passée avec la dégradation de la dette américaine par Fitch.



Le rendement des Treasuries à dix ans, très suivi ces derniers jours, reste au-dessus du seuil des 4% mais se tasse un peu pour revenir en-dessous de 4,08%.