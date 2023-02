Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: légères prises de profits après un lundi faste information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance faste, l'heure semble être ce mardi à de légères prises de profits pour les investisseurs au sein des principales Bourses européennes (-0,4% à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris).



'Ce matin, les marchés actions européens sont en baisse au lendemain d'un rebond exagéré et alors que l'inflation accélère en France. Le marché prend acte d'une inflation qui ne donne pas de signe de ralentissement', souligne Kiplink.



En effet, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 6,2% en février 2023 sur un an, marquant ainsi une légère accélération après 6% le mois précédent.



Autre donnée majeure parue en France ce matin, la croissance du PIB a été confirmée en ralentissement à +0,1% pour le quatrième trimestre 2022, pénalisée par une contribution négative de la demande intérieure.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent nettement les résultats annuels du groupe d'agrochimie et de santé Bayer (-4% à Francfort), et dans une moindre mesure ceux du groupe de services en ressources humaines Adecco (-1% à Zurich).



Banca Monte dei Paschi di Siena dévisse de 8% à Milan, après la cession par AXA (+1% à Paris) de 100 millions d'actions, représentant environ 7,94% du capital, au prix de 2,33 euros par action, dans le cadre d'un placement accéléré.



A Madrid, Santander gagne plus de 4% en réaction aux annonces faites par la banque à l'occasion de sa journée d'investisseurs, tandis que Grifols recule symétriquement dans le sillage des résultats annuels du groupe de santé.