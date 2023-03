Marché: léger souffle haussier avant l'allocution de Powell information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris, Francfort et Londres grappillant près de 0,2%.



Plus tôt dans la journée, les investisseurs ont été surpris par le niveau des commandes à l'industrie allemande. Déjouant les pronostics, celles-ci ont augmenté en janvier, témoignant de la bonne résistance de la première économie européenne au ralentissement actuel de l'activité.



Après avoir signé une progression de 3,4% au mois de décembre (révisée contre +3,2% précédemment), les commandes industrielles ont progressé de 1% en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique, tandis que le consensus prévoyait au contraire une baisse de l'ordre de 0,9%.



Dans une note de réaction, les économistes de Commerzbank estiment toutefois que ces chiffres meilleurs que prévu sont en trompe l'oeil et qu'il ne faut pas s'attendre à un véritable redressement du secteur.



'Il n'y a aucune reprise de l'activité en vue, ce qui signifie que la production industrielle va vraisemblablement s'affaiblir au cours des mois qui viennent', prévient la banque germanique.



Les marchés sont désormais dans l'attente de l'allocution du président de la Fed, Jerome Powell, prévue à 16h (heure de Pairs) devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.



Après les déclarations plutôt conciliantes tenues par certains membres de l'institution, les investisseurs espèrent être rassurés quant aux intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques.



Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a conforté les espoirs des marchés la semaine passée en évoquant une pause prochaine dans les hausses de taux directeurs si le processus de désinflation devait se poursuivre.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations souveraines peinent à refluer, ce qui tend à confirmer la thèse du maintien d'un rythme rapide des hausses de taux orchestrées par les grandes banques centrales.



Après s'être d'abord nettement détendu hier matin, le rendement du Bund allemand a brutalement inversé la vapeur pour reprendre plus de 10 points de pourcentage à 2,74%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BAE Systems a fait savoir hier que le Corps des Marines des États-Unis (USMC - US Marine Corps) lui avait attribué un contrat de 256,8 millions de dollars portant sur une troisième commande de véhicules amphibies de combat(ACV).



Henkel annonce avoir dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation en baisse de 13,7% à 2,3 milliards d'euros. Ramené par action, son bénéfice annuel ressort à 3,90 euros, en-dessous des 3,92 euros visés par le consensus.



Zalando fait savoir que son nombre de clients actifs a augmenté de 6 % pour atteindre plus de 51 millions l'année dernière et le programme de fidélisation de Zalando, Plus, a plus que doublé le nombre de ses membres pour atteindre plus de 2 millions par rapport à l'année précédente.



Enfin, WPP a fait l'acquisition de 3K Agentur für Kommunikation (3K), une agence de communication allemande spécialisée dans le secteur de la santé, dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer sa croissance.