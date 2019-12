Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : léger repli dans le calme Cercle Finance • 30/12/2019 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,3% à Londres et à Paris, -0,6% à Francfort) dans des volumes particulièrement calmes, la tendance semblant être aux prises de bénéfices après une année faste. 'Il est vrai qu'après ce cru 2019 exceptionnel, les marchés actions devraient signer un exercice 2020 moins spectaculaire, avertissent les analystes', note Kiplink Finance, rappelant toutefois que 'les mêmes prédisaient une poursuite de la baisse en 2019 ou un faible rebond'. 'Malgré tout, le risque d'une récession mondiale au cours des douze prochains mois s'estompe et c'est ce qui devrait permettre aux marchés de poursuivre au moins pendant quelque temps encore sur cette trajectoire', estime-t-il. Sur le front des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance cette semaine de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, puis des indices PMI et ISM manufacturiers des deux côtés de l'Atlantique. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca se maintient à l'équilibre à Londres, après l'approbation de Lynparza aux Etats-Unis comme traitement de maintenance dans une forme de cancer pancréatique métastatique. EssilorLuxottica lâche 2,2% à Paris, suite à la découverte d'une fraude financière au sein d'une usine en Thaïlande, fraude dont l'impact financier est estimé pour l'heure à un maximum de 190 millions d'euros. Heijmans grapille 0,4% à Amsterdam, alors que le groupe immobilier va construire un nouveau centre de données aux Pays-Bas, commande représentant une valeur de contrat de plus de 40 millions d'euros.

