Marché : léger reflux de l'euro/dollar

(CercleFinance.com) - Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de 0,20% à 1,1134 dollar, suivant la même tendance face au yen, mais sans bouger contre le sterling. L'annonce d'un accord commercial partiel dit de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis continue de soutenir l'optimisme général, et de conforter l'hypothèse selon laquelle les droits de douanes américains n'augmentent plus. Et au Royaume-Uni, les promesses des conservateurs augurent enfin de la concrétisation du Brexit. 'Les facteurs externes pourraient apporter un peu d'oxygène, en cas de trêve dans le litige commercial sino-américain et de diminution de l'incertitude liée au Brexit', juge un stratège de Lombard Odier, prévenant toutefois que 'leur impact sera lent et partiel'. 'Pour le reste, l'Europe continuera à être pénalisée par ses problèmes chroniques : une demande intérieure insuffisante, une croissance potentielle faible et une réponse politique trop limitée', poursuit-il. Du côté statistique, les dernières nouvelles de l'indice des prix à la consommation, tant en zone euro qu'au Royaume-Uni, sont sans surprise.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.