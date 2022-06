Marché: léger rebond après le trou d'air des derniers jours information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Après la tourmente des derniers jours, les bourses européennes reprennent des couleurs ce matin, Francfort progressant de 1,1% devant Londres (+1%) et Paris (+0,8%), un retour au calme favorisé par l'agenda économique plutôt mince qui se profile en cette dernière séance de la semaine.



Néanmoins, face à la multiplication des mesures de durcissement monétaire, qui menacent de faire plonger la planète en récession, les investisseurs peinent à retrouver le goût du risque.



Les intervenants de marché commencent en effet à réaliser que l'accélération du cycle de resserrement monétaire risque de produire un impact sur la croissance, d'abord aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde.



Si aucune classe d'actifs n'a été épargnée par la récente correction des places financières, les principaux signaux d'alarme proviennent indéniablement du marché obligataire.



La détente sensible qui s'opère ce matin sur le marché des Treasuries devrait toutefois offrir un semblant d'accalmie aux actions, même si les inquiétudes sont loin d'être totalement apaisées.



Les rendements des bons du Trésor américain repartent tous à la baisse, le dix ans revenant aux abords de 3,30% après avoir atteint 3,45% dans la journée d'hier.



Le deux ans et le cinq ans refluent eux aussi par rapport à leurs sommets de la veille, confirmant que l'heure est désormais à la détente sur le compartiment obligataire.



L'agenda macroéconomique s'annonce mince aujourd'hui, avec tout de même la publication des chiffres définitifs de l'inflation en zone euro, puis la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont toutefois pu prendre connaissance de l'inflation dans la zone euro, ressortie à 8,1% sur un an au mois de mai, d'après des chiffres publiés vendredi par Eurostat, qui confirme ainsi sa première estimation rendue à la fin du mois dernier.





Ce chiffre, qui marque une accélération après un gain de 7,4% en avril, est plus de quatre fois supérieur à l'objectif de 2% que s'est historiquement fixé la Banque centrale européenne (BCE).



Les plus fortes proviennent de l'énergie (+3,9 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+1,6 point), des services (+1,5 point) et des biens industriels (+1,1 point).



Dans l'actualité des valeurs européennes, Sandoz a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accepté sa demande de formulation à haute concentration de 100 mg/mL (HCF) de son biosimilaire (adalimumab) pour examen réglementaire.



Equinor annonce avoir lancé une étude dans les champs de Troll et Oseberg, avec ses partenaires Petoro, TotalEnergies, Shell et ConocoPhillips, afin d'étudier la possibilité de construction d'un parc éolien offshore flottant à environ 65 kilomètres à l'ouest de Bergen, en Norvège.



Enfin, Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari, avec un objectif de cours inchangé de 230 euros, après que le cheval cabré s'est engagé à augmenter le retour de valeur à actionnaire (augmentation du payout de 30% à 35% et nouveau programme de rachat d'actions de 2 MdE, >6% de la capitalisation boursière et près du double du plan précédent), lors de son CMD (journée des investisseurs).