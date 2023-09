Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vert reprend timidement le dessus information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se hissent timidement dans le vert en fin de matinée (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,4% à Paris), après un début de séance dans le rouge dans le sillage d'une clôture nettement négative à Wall Street la veille.



'Le scénario idéal d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine laisse la place au doute, le marché estimant désormais que la Fed pourrait procéder à un nouveau resserrement monétaire d'ici la fin de l'année', souligne Kiplink.



Ce dernier pointe aussi que 'les fournisseurs d'Apple sont sous pression à la suite d'une information du Wall Street Journal selon laquelle Pékin envisage d'interdire l'usage de l'iPhone dans les agences gouvernementales'.



Ainsi, les fabricants de semiconducteurs STMicroelectronics (-2% à Paris et à Milan) et Infineon (-2% à Francfort), ou l'équipementier pour le secteur ASML (-2% à Amsterdam) pâtissent de cette perspective sur les places européennes.



Sur le front macroéconomique, le PIB corrigé des variations saisonnières n'a finalement augmenté que de 0,1% dans la zone euro au deuxième trimestre par rapport au précédent, selon Eurostat qui avait annoncé précédemment une croissance de 0,3%.



Par ailleurs, après une baisse de 1,4% en juin par rapport au mois précédent, la production industrielle allemande en volume a diminué de 0,8% en juillet, dont une chute de 1,8% pour la production manufacturière proprement-dite.



'Nous nous attendons à ce que la production continue de baisser pendant le reste de l'année et contribue à ce que l'Allemagne retombe en récession', réagit Capital Economics, qui pointe les taux d'intérêt élevés et la faiblesse de la demande.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.