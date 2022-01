Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vert reprend le dessus avec l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une première séance de la semaine difficile, les Bourses européennes se redressent sensiblement (+1,1% à Londres et à Francfort, +1,4% à Paris), sur fond d'un indicateur encourageant concernant l'Allemagne.



Le sentiment des entreprises allemandes s'améliore en ce début d'année, au vu de l'indice de l'institut Ifo du climat des affaires qui atteint 95,7 points en janvier, contre 94,8 points (révisé d'une estimation initiale qui était de 94,7) en décembre 2021.



'Bien que les évaluations des entreprises sur la situation actuelle soient un peu moins positives, leurs attentes s'améliorent considérablement', précise l'institut basé à Munich, pour qui 'l'économie allemande commence la nouvelle année avec une lueur d'espoir'.



'Avec les perturbations liées à la vague épidémique Omicron qui devrait s'atténuer dans les semaines à venir, nous pensons que le PIB allemand augmentera au premier trimestre', réagit-on chez Capital Economics à cette publication.



Dans l'actualité des valeurs, l'action Ericsson B bondit de près de 8% sur l'OMX, salué pour un relèvement de 20% du dividende par action au titre de 2021, à l'occasion de la publication de résultats annuels solides par l'équipementier télécoms.



Logitech grimpe de plus de 11% à Zurich après que le fabricant d'accessoires numériques a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2021-22, en marge d'une publication meilleure que prévu au titre de son troisième trimestre comptable.



Credit Suisse reste à peu près stable, alors que la banque a déclaré s'attendre à un résultat avant impôts à peu près à l'équilibre pour le quatrième trimestre 2021, pénalisé par des provisions pour litiges partiellement compensées par des gains sur ventes immobilières.





