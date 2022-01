Marché: le vert prédomine sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains souvent limités ce mercredi (+0,1% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,6% à Paris) alors que de nouvelles données ce matin illustrent les pressions inflationnistes qui sévissent dans la région.



Les prix à la consommation ont augmenté de 3,1% en Allemagne en 2021 par rapport à l'année précédente : il s'agit d'un plus haut depuis presque 30 ans, l'inflation allemande étant ressortie à 4,5% en 1993, dans le sillage de la réunification du pays.



De même, selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont grimpé à un rythme annuel de 5,4% en décembre 2021, un taux donc en progression de 0,3 point par rapport à celui du mois précédent.



'L'inflation est désormais plus élevée que jamais depuis que le Royaume Uni a adopté une cible d'inflation en octobre 1992. De plus, selon nos prévisions, elle pourrait grimper juste au-dessus de 7% en avril', prévient Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, Richemont bondit de plus de 9% à Zurich après la publication par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires de 5,66 milliards d'euros pour son troisième trimestre comptable, en croissance de 32% à taux de changes constants.



Adecco s'adjuge plus de 3%, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 48 à 55 francs suisses, sur le titre de groupe de services en ressources humaines.



A Amsterdam, ASML gagne plus de 1% après la publication par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs de résultats pour 2021 en forte progression, et accompagnés d'un doublement de son dividende par action.



UCB avance d'un peu moins de 3% à Bruxelles, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé l'acquisition de Zogenix, une société spécialisée dans les maladies rares, dans une transaction totale évaluée à environ 1,9 milliard de dollars.