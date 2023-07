Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vert prédomine en Europe, sauf à Francfort information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se maintiennent globalement en terrain positif ce vendredi (+0,1% à Londres et +0,3% à Paris), à l'exception notable de Francfort qui recule de 0,3% dans le sillage d'une forte déception suscitée par SAP.



En effet, ce dernier lâche 4% à Francfort, malgré la publication jeudi soir, par l'éditeur allemand de progiciels, d'un BPA non-IFRS des activités poursuivies en hausse de 12% au titre du deuxième trimestre.



'Si la rentabilité est nettement supérieure aux attentes, la déception sur le CA Cloud pourrait être mal perçue, d'autant que le management resserre vers le bas la guidance 2023 de cette division', pointait Invest Securities.



Toujours sur le front des valeurs, easyJet gagne 2% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat', dans une note consacrée au secteur européen du transport aérien.



Seule donnée macroéconomique parue ce matin, la hausse des ventes au détail en Grande-Bretagne s'est nettement accélérée au mois de juin pour atteindre +0,7%, grâce notamment au succès de la campagne des soldes d'été.



'Les questions géopolitiques et politiques resteront au coeur de l'attention ces prochains jours, alors que les cours du blé continuent de rebondir suite à l'escalade entre la Russie et l'Ukraine autour de la mer Noire', prévient Kiplink.



Ce dernier pointe aussi l'issue incertaine des élections législatives ce dimanche en Espagne, notant que si le Partido Popular de droite est donné nettement gagnant dans les sondages, sa capacité à gouverner dépendra probablement d'alliances avec d'autres partis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.