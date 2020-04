Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert prédomine ce jeudi en Europe Cercle Finance • 09/04/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés (+0,9% à Londres, +1% à Francfort, +0,3% à Paris), dans l'attente de la parution en début d'après-midi de premières données d'inflation aux Etats-Unis pour le mois écoulé. 'Les règles de repo de la BCE, qui permettent de fournir des liquidités aux banques ont été considérablement assouplies. Résultat, la BCE va accepter beaucoup plus de risques sur son bilan et le financement des banques est grandement facilité', rappelle LBPAM. Ce dernier indique en outre attendre à nouveau de nombreuses inscriptions aux allocations chômage ce jeudi en début d'après-midi, alors que doivent paraitre en même temps les prix à la production pour le mois de mars. 'La désorganisation de l'économie, du fait des mesures de confinement, et des ruptures d'approvisionnement en provenance d'autres pays, notamment de Chine, auront un impact sur l'inflation', note à ce sujet Aurel BGC. De ce côté de l'Atlantique, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 21,6 milliards d'euros en février, à comparer à 18,7 milliards le mois précédent, grâce à une augmentation de 1,3% des exportations combinée à un tassement de 1,6% des importations. 'Les premiers effets de la pandémie de coronavirus ont été observés dans le commerce de biens avec la République Populaire de Chine, qui a été infectée en particulier par cette nouvelle maladie en février', souligne Destatis qui publie ces chiffres. Sur le front des valeurs, SAP gagne 1,9% à Francfort avec la mise à jour par l'éditeur de progiciels de ses attentes avec le coronavirus, tandis que Diageo cède 0,7% à Londres, le groupe de spiritueux ayant retiré ses objectifs annuels.

