Marché: le vert prédomine avant la trêve pascale

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,5% à Londres, +0,3% à Paris et à Francfort) en cette dernière séance avant le long week-end de Pâques, les places du vieux continent restant traditionnellement portes closes pour le Vendredi Saint.



'Dans ce contexte, l'accélération de la croissance de l'activité dans les services en Chine peut constituer une bonne nouvelle, l'indice PMI Caixin ayant progressé de 2,8 points à 57,8 en mars, son plus haut niveau depuis novembre 2020', pointe Kiplink.



'Mais cette amélioration est essentiellement due à une reprise de la consommation après la levée des restrictions sanitaires', poursuit-il, ajoutant que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis devraient retenir l'attention cet après-midi.



En attendant, la production industrielle allemande a augmenté de 2% en février par rapport au mois précédent, après une progression de 3,7% en janvier, 'ce qui a plus que compensé la baisse significative enregistrée en décembre (-2,4%)', selon Destatis.



'Cependant, avec des taux d'intérêt et une inflation élevés susceptibles de peser lourdement sur la demande, nous pensons toujours qu'une récession de l'économie dans son ensemble est probable dans le reste de cette année', tempère Capital Economics.



Sur le front des valeurs, Shell grimpe de près de 2% à Londres après un point d'activité jugé rassurant de la compagnie énergétique concernant ses performances de premier trimestre, qui ne semblent pas avoir trop souffert du repli des prix du gaz.



BMW cède par contre près de 1% à Francfort, le titre du constructeur automobile pâtissant d'une dégradation par Goldman Sachs de sa recommandation de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 113 à 109 euros.





