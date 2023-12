Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vert prédomine avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont plutôt de l'avant (+0,5% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), à l'approche de la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois écoulé, prévue en début d'après-midi.



'Le CPI est attendu stable, comme le mois précédent, ce qui ferait refluer le taux d'inflation de 3,2% à 3,1% sur un an', indique Oddo BHF, prévenant toutefois que l'attention principale se portera sur l'indice sous-jacent.



'Les dernières enquêtes étaient plutôt mitigées, le Livre Beige signalait un freinage, le marché du travail se normalise doucement. A première vue, cela pointe plutôt dans le sens d'une modération de l'inflation', poursuit le bureau d'études.



Cette statistique devrait être scrutée avec d'autant plus d'attention que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) doit se réunir à partir de ce jour, pour rendre sa décision sur ses taux directeurs mercredi soir.



Pour l'heure, l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne gagne encore trois points en décembre pour s'établir à +12,8, alignant un cinquième mois consécutif de remontée et se retrouvant à son plus haut niveau depuis mars dernier.



'La part des personnes interrogées qui s'attendent à des baisses de taux d'intérêt de la BCE à moyen terme a doublé, une bonne nouvelle pour le secteur allemand de la construction', explique le président du ZEW, Achim Wambach.



Dans l'actualité des valeurs, Nokia gagne près de 2% sur l'OMX, en dépit du nouvel avertissement lancé dans la matinée par l'équipementier de réseaux finlandais, à l'occasion de sa journée investisseurs.





