Marché : le vert prédomine au lendemain de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent pour la plupart du terrain (-0,4% à Francfort, mais +0,4% à Paris et +0,6% à Londres), au lendemain de la conclusion de la réunion de la Fed et sur fond d'indices ESI de bonne facture sur le vieux continent. 'Les investisseurs sont rassurés par la Fed, qui a laissé ses taux inchangés mais surtout, Jerome Powell, a rassuré les investisseurs en assurant que le tour de vis monétaire (tapering) tant redouté n'était pas encore d'actualité', souligne Kiplink. Ce dernier ajoute que la prochaine publication du PIB du premier trimestre 2021, attendue en début d'après-midi, 'sera une première étape qui confirmera que l'économie américaine est proche de ses niveaux d'avant crise'. Autre bonne nouvelle, les géants technologiques Apple et Facebook ont tous deux dévoilé des résultats solides au titre des trois premiers mois de l'année, le premier ayant en outre fait part d'une hausse de dividende et de rachats d'actions supplémentaires. De ce côté de l'Atlantique, les indices ESI du sentiment économique ont poursuivi leurs fortes progressions en avril, gagnant 9,4 points à 110,3 dans la zone euro et 9,8 points à 109,7 dans l'Union européenne, selon la Commission européenne. 'Ils s'inscrivent ainsi nettement au-dessus de leurs moyennes de long terme et dépassent leurs niveaux d'avant la pandémie pour la première fois depuis l'apparition de la Covid-19 sur le continent', souligne Bruxelles. Dans l'actualité des valeurs, Nokia s'adjuge plus de 13% sur l'OMX alors que l'équipementier télécoms finlandais a fait état d'un début d'année qualifié de 'solide' et affiché sa confiance pour ses objectifs annuels. Parmi les autres publications trimestrielles de la séance, les investisseurs saluent celles d'Unilever (+3%) et de Shell (+2%) à Amsterdam, à l'inverse de celles de Repsol (-1%) à Madrid et de BASF (-2%) à Francfort.

