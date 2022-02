Marché: le vert l'emporte sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mardi (+0,4% à Londres et à Francfort, +0,6% à Paris), à contre-courant de la tendance globalement négative observée la veille à New York (stabilité sur le Dow Jones, mais -0,6% sur le Nasdaq Composite).



'Les principaux indices actions ont fluctué entre gains et pertes, les investisseurs étant confrontés à la perspective d'une réduction des mesures de relance monétaire de la part des banques centrales mondiales', expliquait Wells Fargo lundi soir.



Seule donnée parue ce matin, la balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de 11,3 milliards d'euros au titre de décembre 2021, à comparer à un déficit de 9,8 milliards le mois précédent, principalement en raison d'un gonflement de 2,5% des importations.



Sur le front des valeurs, bp gagne plus de 1% à Londres, après la publication par le géant énergétique d'un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars au titre de l'exercice 2021, loin de la perte de 20,3 milliards enregistrée un an plus tôt.



TUI perd près de 4%, le premier voyagiste européen ayant fait état de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, à la faveur d'une amélioration de ses tendances de réservations, mais Oddo prévenant qu'il 'est clair que l'activité reste fragile'.



BNP Paribas recule de plus de 1% à Paris, en dépit d'un résultat net part du groupe en forte hausse d'un tiers à 9,5 milliards d'euros pour 2021, son produit net bancaire n'ayant toutefois augmenté que d'un peu plus de 4%.