Marché : le vert l'emporte avant des données américaines

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se hissent globalement en terrain positif (stabilité à Londres, +0,4% à Paris, +0,9% à Francfort), dans l'attente de la parution de plusieurs données américaines en début d'après-midi. Doivent en effet être publiées une dernière estimation du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et les commandes de biens durables pour le mois de mai. 'Les commandes de biens durables devraient avoir été soutenues par la réouverture des usines', estime Aurel BGC, ajoutant que la qualité de cette statistique sera meilleure après les difficultés de collecte de données aux mois de mars et d'avril. 'Toutefois, ce rebond ne doit pas faire illusion. L'incertitude sur les perspectives de demande devrait induire un comportement très prudent des chefs d'entreprise dans la gestion de leurs stocks et dans leur comportement d'investissement', nuance-t-il. Dans l'actualité des valeurs, easyJet chute de plus de 5% à Londres, alors que la compagnie aérienne 'low cost' a levé le voile sur les modalités d'un placement devant lui permettre de lever 419 millions de livres. Royal Mail recule de près de 7%, dans le sillage de la publication par le groupe postal d'un profit imposable ajusté en baisse à 275 millions de livres au titre de 2019-20, contre 398 millions l'exercice précédent. Generali reste stable à Milan, alors que l'assureur fait part du lancement d'un partenariat stratégique avec son pair et compatriote Cattolica, dans lequel il va prendre une participation à hauteur de 24,4% du capital. Bayer grappille 1% à Francfort après le règlement à l'amiable pour 10,1 à 10,9 milliards de dollars sur les dossiers les plus problématiques de sa filiale Monsanto, accord qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le début de la semaine.

