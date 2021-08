Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce vendredi (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,3% à Paris), au lendemain d'un nouveau record pour le Dow Jones à Wall Street dans le sillage du vote du plan d'infrastructures de Joe Biden par le Sénat américain. Dans l'actualité européenne, on notera que la balance commerciale de la zone euro est ressortie à +12,4 milliards d'euros en juin, en baisse par rapport à mai (+13,8 milliards), les exportations ayant diminué de 0,7% tandis que les importations sont restées stables. Au deuxième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT a baissé de 16.000 pour s'établir à 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), soit un taux de chômage quasi stable (-0,1 point), à 8,0% de la population active. Enfin, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti à +1,2% en rythme annuel au mois de juillet, après +1,5% en juin, alors que l'inflation a au contraire accéléré en Espagne d'un mois sur l'autre, de 0,2 point à +2,9%. Sur le front des valeurs, adidas prend 2% à Francfort, après la conclusion d'un accord définitif en vue de la vente de sa marque américaine Reebok au groupe Authentic Brands pour un montant qui pourrait atteindre 2,1 milliards d'euros. A Paris, Ipsen plonge de 12%, le laboratoire pharmaceutique ayant fait retirer sa demande d'approbation pour son palovarotène initiée en mai dernier auprès de la FDA, en raison de la nécessité d'analyses de données complémentaires.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.