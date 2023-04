Marché: le vert domine sur les places boursières européennes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont bien orientées ce matin, Francfort gagnant près de 0,7% devant Paris (+0,5%) et Londres (+0,1%).



La valeur du Brent continue d'augmenter et le baril s'échange désormais contre 85.3$ (+0.6%) après que l'OPEP a annoncé hier diminuer sa production quotidienne d'un million de barils.

Dans un contexte où les incertitudes demeurent nombreuses, l'or retrouve son statut de valeur refuge et l'once s'échange maintenant contre 1983$ (+0.7%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'un tassement des prix producteurs dans la zone euro. Ainsi, en février 2023, par rapport à janvier, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des reculs séquentiels de 2,8% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE en janvier.



Par rapport à février 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro et de 14,5% dans l'UE, contre des variations annuelles de respectivement +15,1% et +16,4% observées en janvier.



Toujours sur le front des indicateurs économiques, l'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 16 milliards d'euros au mois de février, selon les données corrigées d'effets saisonniers et calendaires de Destatis, un niveau stable par rapport à celui enregistré en janvier (révisé de 16,7 milliards en estimation initiale).



La première économie de la zone euro a exporté des marchandises pour une valeur totale de 136,7 milliards d'euros et en a importées pour 120,7 milliards en février, soit des hausses de respectivement 4% et 4,6% par rapport à leurs niveaux du mois précédent.



Les marchés sont désormais dans l'attente des chiffres des commandes à l'industrie américaine attendus cet après-midi.



Alors que les actions énergétiques et les biens de consommation de base ont 'surperformé' l'ensemble du marché en Europe et au Royaume-Uni, les investisseurs anticipent de nouvelles pressions inflationnistes, croit-on savoir chez Liberum.



Dans l'actualité des valeurs, UBS déploie son offre de service aux Family Offices en France en créant une équipe dédiée. Le groupe a nommé Emilie Jadat O'Shea et Cyril Zastawnik en tant que co-responsables de ce service dédié aux single Family Offices français.



BAE Systems a annoncé hier avoir reçu 491 millions de dollars de contrats de la part de Lockheed Martin afin de produire des systèmes de guerre électronique (EW), baptisés Block 4, destinés à équiper le lot 17 des avions de chasse F-35 Lightning II.



Enfin, Aegon annonce la vente de son portefeuille de protection individuelle au Royaume-Uni à Royal London, transaction s'inscrivant dans la stratégie de recentrage du groupe d'assurance néerlandais sur ses activités principales dans le pays.