Marché : le vert domine sur le vieux continent

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains dans l'ensemble (+0,1% seulement à Londres, mais +0,7% à Francfort et +0,5% à Paris), en dépit de menaces de nouvelles mesures sanitaires plus strictes dans de nombreux pays. 'Ce matin, les bons indicateurs en provenance de Chine, la campagne de vaccination américaine et les discussions en cours sur un paquet de soutien budgétaire du Congrès dégagent encore des ondes positives', explique Kiplink Finance. 'Néanmoins, les investisseurs surveillent la dégradation de la crise sanitaire aux Etats-Unis et en Europe', prévient-il toutefois, pointant l'annonce d'un durcissement des restrictions aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice 'Empire State' de la Fed de New York et des prix à l'importation, puis de la production industrielle au titre de novembre. En attendant, sur le front des valeurs européennes, Credit Suisse prend 1% à Zurich, la banque faisant part de son intention d'accélérer sa croissance dans ses activités stratégiques, à commencer par son unité clé de gestion de fortune. Inditex perd plus de 2% à Madrid, après la présentation par le groupe textile -maison-mère de l'enseigne Zara- d'un résultat net en baisse de 26% à 866 millions d'euros au titre de son troisième trimestre comptable. De même, son pair H&M lâche près de 4% sur l'OMX, l'enseigne de prêt-à-porter suédoise ayant annoncé une baisse de ses ventes nettes au quatrième trimestre, attribuant cette baisse à la deuxième vague de la pandémie.

