Marché : le vert domine sur le vieux continent

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent un peu de terrain ce mercredi (+0,5% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), en dépit de la question de la pandémie de Covid-19 qui demeure au centre des préoccupations des investisseurs. 'Aux Etats-Unis, le coronavirus se propage de plus en plus, alors que dans l'Union européenne, la seconde vague d'infections semble avoir atteint son pic', souligne Commerzbank dans son point quotidien. 'Ni la forte progression des nouvelles infections, ni le retard dans le nouveau paquet de relance ont jusqu'à présent affecté négativement la reprise de l'économie américaine', ajoute la banque allemande. Parmi les publications de la matinée, ABN Amro lâche près de 4% à Amsterdam, l'établissement financier ayant publié au titre du troisième trimestre un bénéfice net pratiquement divisé par deux (-46%). D'ieteren bondit de 10% à Bruxelles, la maison-mère de D'ieteren Auto, Belron et Moleskine ayant fait part, dans un point sur ses activités, d'une 'forte résilience attendue dans un environnement volatil'. A Francfort, les opérateurs réagissent plutôt favorablement à la publication trimestrielle du groupe énergétique E.ON (+1%), alors qu'ils sanctionnent celle de l'équipementier automobile Continental (-2%).

