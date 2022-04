Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vert domine sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes parviennent à gagner du terrain (+0,4% à Londres, +0,8% à Francfort, +1,2% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille où les actions ont grimpé sur fond de chute des obligations d'Etat.



'Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a déclaré que des hausses de taux plus agressives de 0,75% ne devraient pas être exclues en tant qu'outil politique pour faire passer rapidement les taux d'intérêt à un niveau neutre', pointe Wells Fargo.



La banque californienne souligne que ces propos 'faucon' se sont traduits par une forte poussée des rendements des Treasuries : le taux à 10 ans a augmenté de sept points de base à 2,93%, tandis que celui à deux ans a grimpé de 13 points de base à 2,59%.



Sur le front des statistiques du jour, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 0,7% en février par rapport à janvier, tandis que son déficit commercial s'est creusé en passant de -7,7 à -9,4 milliards d'euros d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, ASML grimpe de plus de 6% à Amsterdam, sur un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une demande particulièrement vigoureuse pour l'équipementier des semi-conducteurs.



Heineken prend de son côté 4%, le brasseur néerlandais ayant fait part d'une forte augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tout en déclarant s'attendre à ce que les tensions inflationnistes pénalisent sa base de coûts cette année.



Credit Suisse cède par contre 1% à Zurich : la banque a prévenu que ses résultats du premier trimestre seront affectés négativement par des provisions pour litiges, et qu'elle s'attend à une perte en raison de cette augmentation des réserves.



Siemens Energy recule de 2% à Francfort, à la suite de résultats sous les attentes pour son deuxième trimestre comptable et son annonce d'une réévaluation de ses objectifs annuels dans le sillage de sa filiale d'énergies renouvelables SGRE.





