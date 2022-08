Marché: le vert domine malgré le ZEW information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains ce mardi (+0,5% à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris), ne pâtissant guère d'un repli sans grande surprise des indices ZEW traduisant la dégradation de la situation et des perspectives économiques allemandes.



L'indicateur évaluant les perspectives du pays a diminué légèrement de 1,5 point pour s'établir -55,3 pour le mois d'août, tandis que celui de la situation actuelle s'est tassé de 1,8 point pour ressortir actuellement à -47,6.



'Les taux d'inflation toujours élevés et les coûts supplémentaires attendus pour le chauffage et l'énergie entraînent une diminution des prévisions de bénéfices pour le secteur de la consommation privée', note Michael Schröder, le responsable de l'enquête.



'En revanche, les attentes à l'égard du secteur financier s'améliorent en raison de la supposée nouvelle hausse des taux d'intérêt à court terme', précise cependant le chercheur de l'institut basé à Mannheim.



Autres données parues ce matin, le taux de chômage au Royaume Uni a diminué de 0,1 point sur les trois mois clos fin juin, à 3,8%, et le déficit commercial de la zone euro s'est creusé en juin par rapport à mai, à 30,8 milliards d'euros.



Dans l'actualité des valeurs, BHP grimpe de 4% à Londres, salué pour des profits sous-jacents records dévoilés par la compagnie minière australienne au titre de son exercice 2021-22, et accompagnés d'un dividende final généreux.



Philips gagne 2% à Amsterdam, alors que le fournisseur d'équipements médicaux a annoncé le départ, courant octobre, de son directeur général Frans van Houten, et son remplacement par l'actuel patron de la branche de santé connectée, Roy Jakobs.



Pandora dévisse par contre de plus de 7% à Copenhague, bien que le premier joaillier mondial a publié des résultats conformes aux attentes pour son deuxième trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.