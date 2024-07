Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vert domine malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+1,4% à Londres, +1,1% à Paris, +0,4% à Francfort) malgré une persistance de l'inflation assez élevée dans la zone euro au vu de l'estimation rapide dévoilée en cours de matinée.



Le taux d'inflation annuel est en effet estimé à 2,6% en juillet, en légère hausse par rapport à celui de 2,5% du mois précédent, avec une inflation sous-jacente restée inchangée à 2,9% alors que Capital Economics en espérait une baisse à 2,8%.



Soulignant en outre que l'inflation des services n'a ralenti que légèrement à 4%, le bureau d'analyse juge qu'une baisse des taux directeurs de la BCE en septembre 'reste plus probable qu'improbable, mais n'est pas une affaire conclue'.



Le principal rendez-vous économique du jour aura toutefois lieu après la clôture des marchés européens, avec la publication à 20h00 du communiqué de politique monétaire de la Fed (FOMC) suite à deux jours de débats.



'Jay Powell devrait (...) confirmer la probabilité élevée de l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire en septembre, ce qui est déjà acté par le marché', prédit à ce sujet Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pour l'heure, les opérateurs réagissent aux nombreuses publications trimestrielles de la matinée en Europe, saluant ainsi celle de HSBC (+3% à Londres), dont le bénéfice net a battu les attentes, porté notamment par ses activités de gestion de fortune.



Ils réagissent favorablement aussi aux résultats de Teleperformance (+8%) et d'Airbus (+3%) à Paris, ainsi que de Rio Tinto (+2% à Londres), mais délaissent ceux de BBVA (-2% à Madrid) et de Siemens Healthineers (-7% à Francfort).





