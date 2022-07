Marché: le vert domine malgré des PMI inquiétants information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 11:49

(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street la veille, les Bourses européenne grappillent un peu de terrain (+0,2% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), et ce malgré la parution ce matin d'indices PMI inquiétants pour la conjoncture dans la région.



L'indice PMI composite 'flash' S&P Global de la zone euro s'inscrit à 49,4 en juillet, contre 52 le mois précédent, se repliant ainsi sous la barre de 50 du sans changement et indiquant donc une première contraction de l'activité économique de la zone depuis février 2021.



'Les inquiétudes relatives à l'affaiblissement de la demande, à la crise énergétique, aux pénuries d'approvisionnement et au niveau de l'inflation ont fait chuter les perspectives d'activité et entraîné un ralentissement des créations d'emplois', souligne S&P Global.



Ces chiffres préoccupants tombent alors même que la BCE a décidé jeudi, de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base, et prévenu qu'il 'conviendra de poursuivre la normalisation des taux' lors de ses prochaines réunions.



De même, l'expansion du secteur privé britannique ralentit en juillet, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global et du CIPS, qui s'établit à 52,8 en estimation flash, un plus bas de 17 mois, contre 53,7 le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Santander gagne 1% à Madrid après la décision de la banque espagnole de renoncer officiellement à l'acquisition de certains actifs mexicains de Citigroup, entité qui pourrait être valorisée entre quatre et huit milliards de dollars.