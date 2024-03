Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vert domine en Europe après des données information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent majoritairement dans le vert en ce premier jour de mars (+0,6% à Londres, +0,2% à Francfort, mais -0,2% à Paris), aidées par des données macroéconomiques plutôt rassurantes pour la région.



Ainsi, dans la zone euro, Eurostat a estimé le taux d'inflation annuel à 2,6% en février, après celui de 2,8% observé le mois précédent, et le taux de chômage à 6,4% en janvier, en recul de 0,1 point en rythme séquentiel.



A 46,5 pour le mois écoulé, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est resté relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6).



'Le recul des nouvelles commandes s'est quelque peu atténué dans la zone euro, apportant une lueur d'espoir quant à une reprise prochaine de la demande', note d'ailleurs Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI de l'industrie manufacturière est ressorti à 47,5 le mois dernier, un plus haut de près de dix mois, après 47 en janvier et alors que l'estimation 'flash' l'avait donné à 47,1.



Parmi les publications d'entreprises du jour, les investisseurs applaudissent celles du constructeur de poids-lourds Daimler Truck (+12% à Francfort) et du spécialiste du fil d'acier Bekaert (+10% à Bruxelles), mais boudent ceux de l'assureur Aegon (-4% à Amsterdam).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.