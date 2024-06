Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vert domine en dehors de Paris information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font bonne figure dans l'ensemble ce vendredi (+0,5% à Londres et +0,6% à Francfort), à l'exception notable de Paris (-0,4%) où l'incertitude politique pèse sur le moral à deux jours du premier tour d'un scrutin très indécis.



'Les élections législatives en France sont susceptibles de remodeler le paysage politique', préviennent ainsi les économistes de Commerzbank, qui s'interrogent sur les résultats électoraux possibles et sur leurs conséquences.



Bonne nouvelle toutefois, la croissance de l'économie britannique a été un peu plus soutenue qu'estimé précédemment au premier trimestre : le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% en rythme séquentiel, et non de 0,6%.



La matinée a aussi été marquée par des signaux positifs en termes d'inflation : en estimations rapides pour le mois de juin, elle est ressortie en baisse de 0,2 point par rapport à mai en France et en Espagne, à 2,1% et 3,4% respectivement.



Ces chiffres sont de bon augure avant l'estimation rapide pour l'ensemble de la zone euro la semaine prochaine, Commerzbank pensant que le taux d'inflation annuel devrait légèrement baisser à 2,4% (mais rester inchangé à 2,9% en sous-jacent).



Les opérateurs vont maintenant tourner leurs regards vers les Etats-Unis, où doivent paraitre les revenus et dépenses des ménages pour le mois de mai, accompagnés d'un indice des prix PCE particulièrement surveillé par la Fed pour sa politique monétaire.



Côté valeurs, Nokia gagne plus de 2% sur l'OMX après un accord pour acquérir Infinera, fournisseur de solutions innovantes de réseaux optiques ouverts et de semi-conducteurs optiques avancés, pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars.





