Marché : le vert domine dans l'attente du plan Biden

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,7% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,4% à Paris), plaçant leurs espoirs dans de prochaines mesures de soutien à l'économie américaine et rassurées par des données sur l'économie allemande. 'Les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein, avec l'annonce d'un nouveau plan de soutien de la part de Joe Biden, qui devrait représenter 2.000 milliards de dollars', explique-t-on chez Kiplink. 'Les nouvelles selon lesquelles le PIB allemand s'est contracté de 5% sur l'ensemble de l'année 2020 confirment qu'il a bien résisté au confinement du quatrième trimestre', souligne de son côté Capital Economics. 'Il parait maintenant probable que le PIB recule au premier trimestre de cette année, mais il devrait s'accroitre rapidement après la montée en puissance du programme de vaccination', poursuit-il, attendant un retour au niveau pré-pandémie au dernier trimestre 2021. Dans l'actualité des valeurs, Tesco recule de plus de 1% à Londres, après l'annonce par le géant de la distribution alimentaire d'un chiffre d'affaires de 19,9 milliards de livres au titre de son troisième trimestre comptable, en croissance de 5,7% à données comparables. BAE Systems gagne plus de 1%, le groupe britannique de défense ayant signé un contrat de plus de 500 millions de dollars pour la remise à niveau de 122 véhicules de combat d'infanterie CV90 des Pays-Bas, avec une option pour 19 véhicules supplémentaires. Nokia prend près de 2% sur l'OMX, suite à la prolongation de son contrat avec T-Mobile pour cinq ans, ce qui signifie que le Finlandais continuera à étendre et à moderniser le réseau 5G du géant américain de la téléphonie mobile.

