Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine ce mardi en Europe Cercle Finance • 28/07/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent globalement à gagner du terrain ce mardi (+0,5% à Londres et +0,4% à Francfort, stabilité à Paris), au lendemain d'une clôture favorable à Wall Street, soutenue par les technologiques (+1,7% sur le Nasdaq). 'La reprise en Allemagne est toujours en plein essor', souligne en outre Commerzbank dans son point du matin, prévenant toutefois que ses indicateurs en temps réel 'montrent que cette reprise est en train de ralentir significativement'. 'Aux Etats-Unis, les nouvelles infections semblent se stabiliser, alors que dans l'Union européenne, les craintes d'une seconde vague grandissent', ajoute la banque allemande au sujet de la Covid-19. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca grappille près de 1% à Londres, son médicament contre le diabète Farxiga ayant atteint tous ses critères d'évaluation dans un essai de phase III avec des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. ING reste stable à Amsterdam, malgré l'annonce par la banque qu'elle prévoit de comptabiliser environ 300 millions d'euros en dépréciation du goodwill de son bilan dans ses résultats du deuxième trimestre, suite au test de dépréciation déclenché par la pandémie. Moncler chute de près de 4% à Milan, le groupe de vêtements d'hiver ayant annoncé sa première perte depuis son introduction en bourse en 2013, alors que la pandémie de coronavirus a dévasté l'industrie du luxe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.