Marché : le vert domine avec les PMI composites

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine du bon pied (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,8% à Paris), sur fond de révisions en légères hausses par IHS Markit de ses derniers indices PMI pour la région. La croissance de la zone euro s'est approchée de la stagnation en septembre, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui s'est replié de 51,9 en août à 50,4, niveau néanmoins un peu supérieur à son estimation flash (50,1). 'Afin d'endiguer la propagation du virus, les gouvernements espagnol et italien ont maintenu des mesures de restriction très strictes, les règles de distanciation sociale s'étant également durcies en France et en Allemagne', note IHS Markit. Ce dernier pointe toutefois que les tensions inflationnistes sont restées modérées et il estime que 'toute nouvelle détérioration de l'indice PMI en début de quatrième trimestre viendra plaider en faveur de nouvelles mesures de relance économique'. Pour le Royaume Uni, l'indice PMI composite est passé de 59,1 en août à 56,5 en septembre, soit un léger relèvement par rapport à une estimation flash qui était de 55,7, reflétant donc un ralentissement plus modéré de l'expansion du secteur privé. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance des indices PMI et ISM des services aux Etats-Unis, cet après-midi, puis des balances commerciales et des productions industrielles des grands pays européens pour le mois d'août, dans les jours à venir. Dans l'actualité des valeurs, K+S s'envole de 17% à Francfort, entouré car le producteur de sel et d'engrais serait proche d'un accord avec Kissner Group pour lui céder sa division Morton Salt moyennant environ trois milliards de dollars, selon des sources de presse. Dufry bondit de 16% à Zurich, à la suite d'un accord avec Alibaba pour constituer une coentreprise stratégique en Chine, accord par lequel le géant chinois du commerce en ligne investira dans le spécialiste suisse de la distribution en zones hors taxes. Suez recule de 2% à Paris, alors que Veolia s'est engagé inconditionnellement à ne pas déposer d'OPA hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans le capital du groupe de services aux collectivités.

