Marché : le vert domine avec des indices ESI solides

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausse ce matin (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort et à Paris), sur fond d'une amélioration du sentiment économique observée sur le vieux continent, selon l'enquête mensuelle de Bruxelles. Les indices ESI du sentiment économique ont en effet poursuivi leurs fortes progressions en mai, gagnant quatre points dans la zone euro comme dans l'Union européenne, pour s'établir respectivement à 114,5 et 113,9. 'Ils s'inscrivent ainsi de façon marquée au-dessus de leurs moyennes de long terme et de leurs niveaux d'avant la pandémie, s'approchant de leurs sommets de décembre 2017', souligne la Commission européenne. Ces nouvelles rassurantes éclipsent une révision en nette baisse (-0,5 point) de la croissance du PIB français au premier trimestre 2021, à -0,1%, révision en raison notamment de l'intégration de données sur la construction moins dynamiques. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca cède 1% à Londres, malgré la décision de l'Union européenne d'approuver l'utilisation de son médicament Tagrisso dans le traitement des formes précoces du cancer du poumon muté EGFR. BESI (BE Semiconductor Industries) prend près de 2% à Amsterdam, aidé par Oddo BHF qui relève son opinion à 'surperformance' et son objectif de cours à 85 euros, conseillant de 'profiter de la faiblesse du cours, alors que la demande reste forte'.

