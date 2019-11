Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine avec des fusions-acquisitions Cercle Finance • 25/11/2019 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses commencent la semaine du bon pied (+0,6% à Londres, +0,4% à Paris, +0,5% à Francfort), sur un indice Ifo un peu meilleur que prévu et l'annonce de plusieurs grandes opérations de croissance externe. L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est accru de 94,7 en octobre à 95 en novembre, niveau un peu supérieur au consensus des économistes qui était de 94,8. 'Mais l'indice demeure bien en dessous de sa moyenne de long terme de 97,6 et même de son niveau moyen de cette année de 97,1', tempère Capital Economics, qui n'y voit donc pas le début d'une reprise pour l'économie allemande. 'Une politique budgétaire plus souple devrait donner un peu de soutien à l'économie l'année prochaine, mais pas assez pour stimuler de façon significative la zone euro dans son ensemble', poursuit le bureau d'analyse. Aucune autre donnée macroéconomique n'est prévue ce jour, mas la semaine verra paraitre notamment les indices du sentiment économique et des estimations d'inflation dans la zone euro pour le mois de novembre. Aux Etats-Unis, les publications seront particulièrement nombreuses mercredi -veille de Thanksgiving- avec par exemple une nouvelle estimation de la croissance du PIB, ainsi que les revenus et dépenses des ménages. Sur le front des valeurs, LVMH prend 2,2% suite à un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany à un prix de 135 dollars par action, opération valorisant le joaillier à environ 16,2 milliards de dollars. Novartis grappille 0,2% à Zurich après un accord avec The Medicines Company visant l'acquisition de ce groupe biopharmaceutique basé aux États-Unis pour un prix l'évaluant à environ 9,7 milliards de dollars. Altice Europe recule de 1,4% à Amsterdam après que sa filiale SFR FTTH, aux côtés de son consortium d'investisseurs financiers, a signé un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Covage, pour un milliard d'euros.

