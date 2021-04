Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine avant une batterie d'indicateurs Cercle Finance • 15/04/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent favorablement (+0,5% à Londres, +0,3% à Paris et à Francfort), la confiance régnant à l'approche de toute une série de données économiques majeures cet après-midi aux Etats-Unis. Les opérateurs prendront en effet connaissance, entre autres, des ventes de détail et de la production industrielle pour mars, ainsi que des indices d'activité manufacturière Empire State et Philly Fed au titre du mois en cours. 'Les indicateurs américains du jour devraient confirmer un fort rebond de la croissance de l'activité économique au mois de mars', estime Aurel BGC, pointant la levée des mesures sanitaires et des conditions météorologiques moins pénalisantes qu'en février. 'Quelques 'grains de sable' pourraient modérer un peu l'optimisme', nuance le bureau d'études, citant une rupture de stocks, des ménages désirant épargner une partie des chèques Biden et une forte hausse des prix de l'essence. En attendant, de ce côté de l'Atlantique, on notera que l'inflation en rythme annuel a été confirmée à +2% en Allemagne et à +1,4% en France pour le mois dernier, selon des données harmonisées pour les comparaisons européennes. Dans l'actualité des valeurs, AB InBev grimpe de près de 5% à Bruxelles, soutenu par un relèvement de recommandation chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre du brasseur, avec un objectif de cours remonté de 59 à 74 euros. ABB prend 3% à Zurich, dans le sillage d'un relèvement par le groupe d'ingénierie pour l'énergie et l'automation, de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2021, à l'occasion de chiffres préliminaires pour son premier trimestre. Publicis avance de près de 4% à Paris, le groupe de communication affichant un revenu net trimestriel de 2,39 milliards d'euros, en croissance organique de 2,8%, une performance portée notamment par les activités aux Etats-Unis.

