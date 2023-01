Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: le vert domine avant les résultats américains information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains ce vendredi (+0,6% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,7% à Paris), dans le sillage d'indices actions américains la veille qui ont profité d'un rapport sur l'inflation américaine jugé rassurant.



Le Département du Travail a en effet annoncé que l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis n'avait augmenté que de 6,5% en décembre 2022 en variation annuelle, un plus bas depuis octobre 2021, et de 5,7% hors énergie et produits alimentaires.



'La désinflation se poursuit au rythme attendu', commentait Axel Botte, le stratégiste international d'Ostrum AM. 'Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu'elle ne l'indique dans les projections de décembre', ajoutait-il.



Francfort reste toutefois un peu à la traine des autres places européennes, alors que selon les premiers calculs de Destatis, le PIB allemand en volume de l'année 2022 s'est montré supérieur de 1,9% à celui de l'année précédente.



'La stagnation du PIB allemand au quatrième trimestre montre que la forte inflation n'a pas épargné l'économie allemande', pointe Commerzbank, pour qui 'une légère récession avec une baisse de 0,5% du PIB réel reste probable' en 2023.



Les regards doivent désormais se tourner vers le coup d'envoi à la saison des résultats américains qui doit être donné en milieu de séance, comme traditionnellement, par des banques telles que JPMorgan Chase, Bank of America ou Citigroup.



En attendant, Ericsson perd 3% sur l'OMX, au lendemain de l'annonce par l'équipementier télécoms d'une provision de 2,3 milliards de couronnes suédoises qui sera prise en raison d'une procédure avec le Département de la Justice des États-Unis.



Air France-KLM bondit de près de 7% à Paris, entouré après un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours porté de 1,75 à deux euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.